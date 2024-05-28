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УСН

Два способа обналичивания на упрощенке

Есть законные варианты обналичивания средств организации на УСН.

Законно вывести денежные средства ООО на УСН в личное пользование физических лиц можно в виде дивидендов — распределения прибыли. Это возможно только в пользу участников ООО.

Принятие решения о распределении прибыли общества по общему правилу относится к исключительной компетенции общего собрания его участников.

При выплате физлицу дивидендов нужно удержать и перечислить в бюджет НДФЛ.

При применении УСН размер дивидендов определяется в общем порядке — исходя из чистой прибыли организации по данным бухгалтерской отчетности.

По общему правилу размер дивидендов в отношении каждого участника ООО определяют пропорционально долям участников в уставном капитале организации. Или в ином порядке, закрепленном в уставе организации — п. 2 ст. 28 Закона об ООО.

То есть в первую очередь прибыль должна быть по данным бухгалтерского учета. При это есть ряд ограничений на распределение или выплату прибыли — они установлены в ст. 29 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В частности, общество не вправе принимать решение о распределении прибыли до полной оплаты уставного капитала общества, до выплаты действительной стоимости доли участника общества и т. д.

Прибыль, распределенная между участниками, не должна выплачиваться участникам, если у общества есть признаки банкротства либо размер его чистых активов меньше стоимости уставного капитала и резервного фонда.

Выплаты иным лицам — не участникам ООО — возможны только в рамках трудовых договоров или договоров ГПХ.

Например. у организации на УСН может быть недвижимое имущество, которое сдается в аренду, и средства от сдачи поступают на расчетный счет. Эти арендные платежи можно вывести в личное пользование указанным способом.

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