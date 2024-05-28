76% предприятий провели импортозамещение

Малый и средний бизнес нашел варианты импортозамещения товаров из недружественных стран. Компании применяют как российские аналоги, так и продукцию азиатских производителей.

76% представителей малого и среднего бизнеса смогли провести импортозамещение товаров и компонентов для работы. Менее половины из них заместили российскими аналогами, чуть больше — зарубежными.

30% от всех МСП поменяли страну-поставщика и перешли на продукцию от производителей из азиатского региона. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на исследование Magram Market Research.

Параллельным импортом занимаются только 13% опрощенных компаний, а 11% за два года не смогли заменить иностранную продукцию.

Чаще всего в замене иностранных компонентов нуждались производственные предприятия, а также предприниматели из сферы торговли.

«Согласно плану Минпромторга, в 2024 году на отечественный софт перейдут предприятия горнодобывающей, металлургической, ракетно-космической, оборонной, химической промышленности, а также предприятия, использующие атомную энергию», — сказала доцент экономического факультета РУДН Наталья Шувалова.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российские компании достигли 50% уровня импортозамещения по основным продуктам. Отечественную продукцию применяют в промышленности стройматериалов — 96%, в транспортном машиностроении — 92% и в черной металлургии — 90%.