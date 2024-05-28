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Госпошлина

ФНС предложили автоматически возвращать пошлину, если услуга не была оказана

Государственные органы не возвращают госпошлину, если госуслуга не была получена. Это попросили изменить и внедрить автоматический возврат денег в течение 30 дней.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил главе ФНС Даниилу Егорову настроить механизм по автоматическому возврату уплаченной пошлины за неоказанные госуслуги.

«Прошу вас, уважаемый Даниил Вячеславович, закрепить обязанность государственных органов возвращать государственную пошлину автоматически по истечению 30 календарных дней после ее оплаты в случае неполучения государственной услуги гражданином», — сказано в письме.

Сейчас в НК нет положения, по которому пошлину можно вернуть, если госуслуга не была получена. Средства не вернут, даже если оказание услуги были прекращены по заявлению.

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