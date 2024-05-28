ФАС обновила портал раскрытия информации в сфере ЖКХ

В 2023 году утвердили новые стандарты раскрытия информации и электронные формы. В связи с этим ФАС обновила портал раскрытия информации о жилищно-коммунальных хозяйствах.

Новая модель предусматривает унифицированный состав информации для тепло- и водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами. Портал исключит дублирование запросов и упростит обмен информацией.

«На портале реализован ряд существенных функциональных улучшений. Расширена система фильтрации отображаемых данных, визуально улучшена система навигации для упрощения поиска релевантных данных в опубликованной информации для всех пользователей», — сказано на сайте ФАС.

Портал раскрытия информации работает с октября 2018 года. За это время в систему поступило больше 1,27 млн форм, из которых 748 тыс. было транслировано из региональных систем.