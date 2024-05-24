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НДФЛ

Повышение НДФЛ не должно коснуться тех, кто зарабатывает до 5 млн в год

Замруководителя фракции «Новые люди» Александр Демин выступил с инициативой не повышать НДФЛ для граждан с доходом до 5 млн рублей в год.

«Мы предлагаем не повышать налоги для всех, кто зарабатывает до 5 млн в год, оставить для них все как есть. И может тогда у нас появится настоящий, крепкий средний класс. Если мы говорим о прогрессивной шкале налогообложения, то она должна работать не только в сторону увеличения, но и в сторону уменьшения. Граждане с невысоким доходом должны платить меньше», — сказал Демин на парламентских слушаниях по вопросам совершенствования налогового законодательства.

Кроме того, во фракции «Новые люди» считают, что налоги не должны увеличиваться для тех, у кого двое и более детей, а также для врачей и учителей.

Демин призвал дополнительно поддержать бизнес стратегических отраслей — IT, искусственный интеллект, роботизация, образование и медицина.

Ранее мы сообщали, что предложили ввести вычет на лечение домашних питомцев.

Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Если мы говорим о прогрессивной шкале налогообложения, то она должна работать не только в сторону увеличения, но и в сторону уменьшения. Граждане с невысоким доходом должны платить меньше», —

    так уменьшение-то будет?

    • ООО ЕСС

      Если и будет, то только через практику вычетов

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