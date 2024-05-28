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Инвестиции

Инвесторы подали больше миллиона заявок на разблокировку активов

Инвестиционная палата разделит полученные иностранные ценные бумаги на лоты и предложит их зарубежным инвесторам.

Российские инвесторы подали больше 1 млн заявлений на обмен заблокированных иностранных активов.

«Закончилась процедура сбора заявок по российским инвесторам, было подано чуть более миллиона заявок. Сумму мы не можем уточнить. При этом, пока процедура не закончена, это был лишь сбор со стороны наших инвесторов, после этого наступает этап организации самих процедур для волеизъявления иностранных контрагентов», — сказал зампредседателя Центробанка Филипп Габуния.

Обмен ценными бумагами разрешен указом президента № 844. С 25 марта по 8 мая 2024 года Инвестиционная палата принимала к выкупу иностранные активы общей стоимостью не более 100 тыс. рублей.

Механизм выкупа устроен следующим образом: продавцы-резиденты смогут определить ценные бумаги, которые хотят продать. Инвестиционная палата поделит активы на идентичные по стоимости и наполнению лоты и предложит их нерезидентам. Иностранцы смогут выкупить лоты за счет денег на своих счетах типа «С». От них заявки будут принимать с 3 июня по 5 июля, сами расчеты пройдут 29 июля.

Недавно мы писали, что депозитарий Euroclear не участвует в выкупе акций.

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Инвесторы подали больше миллиона заявок на разблокировку активов

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