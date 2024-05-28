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Экономика России

700 км федеральных трасс реконструируют и построят в этом году

Почти 700 км федеральных трасс реконструируют и построят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году.

В рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в России будет построено и реконструировано почти 700 км автодорог федерального значения. Строительно-монтажные работы выполняются на участках дорог Росавтодора и на тех, которые находятся в доверительном управлении ГК «Автодор». Об этом сообщил зампредседателя Правительства Марат Хуснуллин.

«На сегодняшний день одними из ключевых стратегических задач являются обеспечение связанности территории нашей большой страны, увеличение грузопотоков, развитие транспортно-логистических коридоров, повышение транспортной доступности граждан. Важнейшую роль здесь играют трассы федерального значения. Благодаря национальному проекту “Безопасные качественные дороги” в этом году будет построено и реконструировано 693,4 км федеральной сети автомобильных дорог», – сказал Хуснуллин.

Общая протяженность построенных и реконструированных по нацпроекту федеральных автодорог, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», составит 308,1 км.

Масштабные работы запланированы и на дорогах, находящихся в ведении Росавтодора.

«В этом году мы построим и реконструируем более 385,3 км федеральной дорожной сети. Особое внимание уделяется ликвидации грунтовых участков, расширению проезжей части с двух до четырех полос, а также обустройству современной дорожной инфраструктуры. В целом на реализацию этих мероприятий из федерального бюджета направлено свыше 238,7 млрд рублей», – отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Продолжается строительство обхода города Усолья-Сибирского на автодороге Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Участок дороги войдет в международный транспортный коридор, который свяжет Россию, Монголию и Китай. Техническая готовность объекта составляет более 70%.

В Чечне продолжаются работы по возведению третьей очереди обхода Гудермеса. Проектом предусмотрено строительство участка автодороги категории IБ с 4 полосами движения и разделением встречных потоков бетонным ограждением. Наряду с этим возведут 3 транспортные развязки с тремя путепроводами и эстакадой. Готовность объекта – 45%.

В Якутии в этом году введут в эксплуатацию два участка трассы «Колыма». Их общая протяженность 39 км. В результате реконструкции и расширения проезжей части, в основном за счет проведения большого объема буровзрывных работ, увеличится пропускная способность, а также благодаря устранению опасных поворотов проезд станет безопаснее. Кроме того, категория автодорог изменится с V на IV.

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