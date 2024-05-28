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Пушков: применение ИИ нуждается в серьезной законодательной корректировке

Сенаторы и эксперты обсудили меры противодействия злоупотреблениям с использованием искусственного интеллекта.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что применение ИИ нуждается в серьезной законодательной корректировке. «Нам предстоит определить, какие сферы требуют вмешательства законодателей, проконсультироваться с нашими коллегами из правоохранительных органов и структур, занимающихся правозащитной деятельностью. Мы находимся в самом начале пути», — сказал сенатор.

А. Пушков провел заседание Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков провел заседание Комиссии с привлечением широкого круга экспертов в области искусственного интеллекта. Обсуждалась тема «Злоупотребления с использованием искусственного интеллекта и возможности противодействия».

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Сенатор отметил, что с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) связаны такие виды правонарушений, как мошенничество, дезинформация, вовлечение в террористическую деятельность несовершеннолетних, которые являются основными потребителями интернет-продукции.

«Весьма наболевшей является тема телефонного мошенничества с обманом людей и фактическим вымогательством у них денег. Этот процесс поставлен преступниками на продвинутую технологическую основу с использованием искусственного интеллекта, что позволяет делать бесчисленное количество звонков. При этом сгенерированный компьютером голос невозможно отличить от голоса реального человека», — рассказал Алексей Пушков.

Кроме того, продолжил сенатор, в информационной сфере использование таких технологий несет угрозу искажения истории и восприятия действительности, создания ложных информационных полей. Это также может привести к нарушению прав человека. Те, кто хочет использовать искусственный интеллект в противоправных целях, получают для этого большие возможности.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов в своем выступлении отметил, что технологии ИИ нередко используются для навязывания другим людям своей идеологии, пропаганды западных идеологических штампов.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова отметила, что на основании данных, полученных с помощью ИИ, могут быть приняты неверные решения, приводящие к серьезным последствиям. В качестве примера она привела арест гражданина РФ на основании неверного опознания, проведенного искусственным интеллектом. «После того, как человек 10 месяцев провел в заключении, была признана ошибка», — сказала парламентарий.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин считает, что искусственный интеллект является одной из наиболее перспективных технологий, но одновременно удобным инструментом для злоупотреблений и манипуляций.

Как подчеркнул в заключение глава Комиссии Алексей Пушков, это требует эффективного законодательного регулирования сферы применения искусственного интеллекта, противодействия злоупотреблениям с использованием ИИ. Работа над выработкой соответствующих мер будет продолжена.

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