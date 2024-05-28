До 3 июня физлица должны отчитаться о движениях по зарубежным счетам

Не нужно представлять отчет (КНД 1112520), если:
физлицо в 2023 году проживало за рубежом в совокупности более 183 дней, то есть человек – налоговый нерезидент РФ;
зарубежные счета были открыты на территории ЕАЭС или в странах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией, и движения по счету или остаток на конец года не превысили 600 000 рублей (эквивалент в валюте);
общая сумма зачисленных на иностранные кошельки средств за год не превысила сумму, эквивалентную 600 000 рублей.
Налоговики пояснили, как заполнить отчет:
основные сведения о счете или вкладе должны совпадать со сведениями, которые отражены в ранее представленном уведомлении об открытии счета;
в подразделе 1.2 отчета в графе «сумма» необходимо указывать денежные средства в единицах соответствующей валюты;
физическому лицу-резиденту необходимо заполнить один отчет в отношении всех открытых счетов или вкладов.
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