До 3 июня физлица должны отчитаться о движениях по зарубежным счетам

Перенос отпуска: когда возможен и как оформить

Приближается лето — пора отпусков. Для специалистов по кадрам этот период часто сопряжен с различными вопросами и задачами, связанными с их организацией. Сегодня разберем, какие есть правила переноса отпуска и как его оформить.