Какие семена облагаются НДС по ставке 10%

Недавно в НК внесли норму про НДС 10% в отношении семян.

По льготной ставке облагаются обработанные протравителями (протравленные) семена подсолнечника и кукурузы. Эта норма введена в 2023 году задним числом – с 2020 года.

Скоро выйдет постановление правительства с перечнем этих семян

В него включены разные сорта кукурузы и подсолнечника.

По остальным протравленным семенам – в частности, семенам сахарной свеклы — ставка НДС 10% не применяется.

Об этом сообщает Минфин в письме от 09.01.2024 № 03-07-05/119.

Поэтому за семена свеклы надо платить НДС 20%.

Ранее мы рассказывали, что ставки 10% не будет и для семян горчицы (письмо Минфина от 26.02.2024 № 03-07-07/16209), семян пшеницы и ячменя (письмо Минфина от 31.01.2024 № 03-07-07/7581).