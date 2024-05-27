Какие семена облагаются НДС по ставке 10%

По льготной ставке облагаются обработанные протравителями (протравленные) семена подсолнечника и кукурузы. Эта норма введена в 2023 году задним числом – с 2020 года.
Скоро выйдет постановление правительства с перечнем этих семян
В него включены разные сорта кукурузы и подсолнечника.
По остальным протравленным семенам – в частности, семенам сахарной свеклы — ставка НДС 10% не применяется.
Об этом сообщает Минфин в письме от 09.01.2024 № 03-07-05/119.
Поэтому за семена свеклы надо платить НДС 20%.
Ранее мы рассказывали, что ставки 10% не будет и для семян горчицы (письмо Минфина от 26.02.2024 № 03-07-07/16209), семян пшеницы и ячменя (письмо Минфина от 31.01.2024 № 03-07-07/7581).
Комментарии1
Уже сотню раз писали, но каждый раз меня удивляет этот бред. Зачем так сделали? Дайте 10% на все семена. Нет, нужно устроить дурдом.