🌻Семечки войдут в отдельный перечень пониженного НДС 10%

Проект опубликован на федеральном портале.
В перечень включат такие протравленные семена:
🌽 лопающейся (рисовой) кукурузы;
🌽 кремнистой кукурузы;
🌽 зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов;
🌽 разнотипной кукурузы;
🌻 подсолнечника для посева.
Напомним, есть еще перечень с продуктами для НДС 10%. Он утвержден постановлением правительства от 31.12.2004 № 908. Но для семян будет отдельный перечень.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Ранее ставку НДС 10% можно было применять, только если семена идут в пищу. Если их не едят, а сеют, то НДС надо было начислять 20%. Есть решение Верховного суда по этому поводу, после которого начался переполох среди аграриев. Им доначисляли НДС.
За аграриев вступились депутаты Госдумы. Также в пользу ставки 10% высказался Минсельхоз (письмо от 16.02.2023 № АР-192-23/3292). В итоге приняли поправки в НК, которые начали действовать задним числом.
Норма об НДС 10% введена Федеральным законом от 19.12.2023 № 611-ФЗ и действует с 01.01.2020 по 31.12.2029.
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