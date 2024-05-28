При переходе с УСН на ОСНО строительная компания не платит НДС с прошлых авансов

Если компания на УСН за строительно-монтажные работы получила аванс, то после перехода на ОСНО исчислять НДС с этого аванса не надо.

Об этом сообщает Минфин в письме от 02.04.2024 № 03-07-11/29768.

Порядок исчисления НДС при переходе с УСН на иные режимы налогообложения прописан в п. 6 ст. 346.25 НК. Там нет нормы про авансы.

Вместе с тем строительно-монтажные работы, выполняемые организацией после перехода с УСН на ОСНО, облагаются НДС в общем порядке.

То есть с аванса НДС не будет, потому что он был при УСН, а с реализации будет, потому что она произойдет при ОСНО.

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