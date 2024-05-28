Минфин хочет заработать на операциях РЕПО

Новый тип сделок РЕПО позволит Казначейству выдавать системно значимым банкам больший объем средств, а бюджет будет пополняться быстрее.

Минфин готовит поправки к постановлению правительства, по которым у Федерального казначейства появится право предоставлять системно значимым банкам ценные бумаги взаймы — то есть заключать сделки прямого РЕПО.

В таких сделках ценные бумаги передаются за установленную сумму, но с условием их возврата в определенный срок. Одна сторона получает деньги, а другая — активы для обеспечения займа.

Основной объем обеспечения по таким сделкам — облигации федерального займа (ОФЗ) и еврооблигации Минфина в иностранной валюте, пишут «Известия».

«Внедрение нового инструмента позволит бюджетам разных уровней бюджетной системы РФ получить дополнительные доходы, а кредитным организациям — удовлетворить свои потребности в высоколиквидных активах за счет привлечения на баланс ценных бумаг», — сказали в Минфине.

В 2023 году Федеральное казначейство на операциях РЕПО заработало 274 млрд рублей, а с начала 2024 года — 146 млрд.