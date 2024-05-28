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Банковская комиссия

С 1 июля за погашение займов МФО с карт «Мир» будет комиссия 0,5%

НСПК устанавливает отдельные тарифы с комиссией за погашение займов микрофинансовых организаций и новые МСС-коды для таких операций.

Национальная система платежных карт установила отдельные тарифы для погашения займов. С 1 июля 2024 года будет межбанковская комиссия, которую банк-эквайер платит банку-эмитенту, если клиент переводит средства для погашения займа с карты «Мир». Размер удержания составит 0,5%.

Кроме того, для таких операций НСПК введет новый МСС-код.

Изменения нужны для «корректной обработки межбанковских карточных операций по услугам и сервисам МФО с учетом требований платежной системы "Мир" к различным видам операций». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на НСПК.

«Экономика МФО немного ухудшится, но для них это станет дополнительным стимулом переводить клиентов на работу через СБП», — сказал финансовый директор платформы Webbankir Илья Соловий.

МФО для погашения займов используют AFT-трансакции (Account Funding Transaction) — операции пополнения счета с карты. Они отличаются от обычного платежа в адрес микрофинансовых организаций и приравниваются к переводу с низкой комиссией. Теперь условия собираются уравнять.

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