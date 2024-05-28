Башкирского оператора связи «Уфанет» могут национализировать

Глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн обратился в ФАС с предложением заблокировать продажу 60% акций оператора связи «Уфанет». Также просит Генпрокуратуру инициировать иск о взыскании ценных бумаг компании в пользу государства.

Причиной стало то, что мажоритарные акционеры компании Марат Ахметшин и Марат Фаттахов планируют продать контрольный пакет и уже направили в ФАС ходатайство о согласовании сделки. Об этом пишет «Коммерсант».

Хинштейн считает, что сделка может нанести ущерб государству и законным интересам потребителей. У компании «Уфанет» есть лицензии ФСБ и ФСТЭК в сфере шифрования, криптографии и защиты информации. На этом основании организацию можно признать стратегически важной для РФ.

Марат Ахметшин заявил, что не подавал заявлений о продаже компании.

«Я всегда готов продать, если предложат достойную стоимость, но этого не было. В последний раз ко мне обращался Артур Хазигалеев за несколько дней до своего ареста и предложил выкупить пакет за 500 млн рублей», — сказал он.

60% акций «Уфанет» могут стоить порядка 6 млрд рублей. Компания оказывает услуги в области доступа в интернет, цифрового ТВ, видеонаблюдения. Ее абонентская база составляет около 500 тыс. человек.