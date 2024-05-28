С 1 сентября маркировка велосипедов станет обязательной

Участники рынка, которые не успеют промаркировать продукцию до 1 сентября 2024 года, смогут это сделать до 1 января 2025.

Начиная с 1 сентября 2024 года производители и импортеры велосипедов всех типов будут передавать в информационную систему маркировки сведения о маркировке продукции средствами идентификации и о вводе товаров в оборот.

С 1 марта 2025 года в информационную систему мониторинга будут поступать сведения об обороте товаров и выводе продукции из оборота.

«Запасы велосипедов и рам, которые участники рынка не успеют реализовать до 1 сентября 2024 года, можно будет промаркировать до 1 января 2025 года», — сказано в телеграм-канале Центра развития перспективных технологий.

Оператор системы маркировки «Честный ЗНАК» предусмотрел программу поддержки для производителей велосипедов: на 3 года будет предоставлена беспроцентная рассрочка на оборудование для маркировки.

Эксперимент по маркировке велосипедов проходил в РФ с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года. Его инициаторами выступили «Жуковский Веломотозавод», «Форвард», «Велобалт» и «Спортмастер».

В пилотном проекте участвовали 3 820 компаний, которые промаркировали 11 776 упаковок с товарами.