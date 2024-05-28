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НДФЛ

Компенсация за утечку персональных данных облагается НДФЛ

Чтобы снизить размер административного штрафа за утечку персональных данных, компания-оператор выплачивает компенсацию пострадавшим физлицам. Эта компенсация облагается НДФЛ.

Дело в том, что в ст. 217 НК с перечнем необлагаемых доходов такой компенсации нет. Значит, надо облагать.

Причем оператор персональных данных, который производит выплату, будет налоговым агентом по НДФЛ.

Компания-оператор должна удержать НДФЛ из дохода физлица и перечислить его в бюджет. А также сдать 6-НДФЛ.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 26.04.2024 № БС-4-11/5038@.

Как получить такую компенсацию, ранее сообщало Минцифры:

  1. Компания должна сообщить пользователю об утечке – прислать ему сообщение.

  2. В течение 15 рабочих дней надо подать заявку на Госуслугах на возмещение ущерба.

  3. Еще через 20 рабочих дней компания рассчитает объем денежной выплаты и направит через Госуслуги свое предложение всем обратившимся.

  4. Можно принять предложение или отказаться от него в течение 20 рабочих дней.

  5. Если более 80% обратившихся согласятся на компенсацию, компания должна будет выплатить ее в течение 5 рабочих дней.

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