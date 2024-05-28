Компенсация за утечку персональных данных облагается НДФЛ

Чтобы снизить размер административного штрафа за утечку персональных данных, компания-оператор выплачивает компенсацию пострадавшим физлицам. Эта компенсация облагается НДФЛ.

Дело в том, что в ст. 217 НК с перечнем необлагаемых доходов такой компенсации нет. Значит, надо облагать.

Причем оператор персональных данных, который производит выплату, будет налоговым агентом по НДФЛ.

Компания-оператор должна удержать НДФЛ из дохода физлица и перечислить его в бюджет. А также сдать 6-НДФЛ.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 26.04.2024 № БС-4-11/5038@.

Как получить такую компенсацию, ранее сообщало Минцифры: