В Совфеде назвали главные инструменты решения проблемы дефицита кадров

Перминова назвала главными инструментами в решении проблемы дефицита кадров:

меры по повышению производительности труда;

внедрение и сбалансированное использование искусственного интеллекта;

замену ручного труда роботизацией.

«Это позволит оптимизировать рабочие процессы, высвободить людей и перераспределить их на дефицитные позиции», — считает сенатор.

«Если раньше речь шла об отдельных отраслях экономики, только о некоторых регионах, то сегодня все включились в борьбу за человека и его потенциал», — заявила Перминова.

По ее словам, особую потребность в кадрах испытывают новые регионы РФ — более 40 000 вакансий. Больше всего нуждаются в работниках строительная отрасль и промышленность. Не хватает учителей, врачей, работников культуры и соцобслуживания.

«Особого внимания требуют вопросы занятости подростков и молодежи – необходимо внедрять новые инструменты эффективного использования их уникального трудового потенциала», — подчеркнула Перминова.