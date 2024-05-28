Преподаватели средних специальных учебных заведений получат право на досрочную пенсию

Возраст учеников вечерних школ и училищ больше не будет влиять на специальный стаж преподавателей. Они смогут получать страховую пенсию досрочно.

В Госдуму внесли законопроект, который предоставит право на досрочное пенсионное обеспечение педагогическим работникам вечерних школ, вечерних профессиональных училищ и образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Сейчас п. 19 ч. 1 ст. 30 закона 400-ФЗ позволяет получать досрочное пенсионное обеспечение тем, кто не менее 25 лет занимался педагогической деятельностью в организациях для детей. При этом специальный стаж засчитывается при условии, что в учреждениях обучается не меньше 50% детей до 18 лет.

«Как следствие, педагогические работники указанных учреждений профобразования не вырабатывают необходимую продолжительность педагогического стажа и не приобретают право на досрочное пенсионное обеспечение», — сказано в пояснительной записке.

Из-за того, что растет возраст поступающих в образовательные организации среднего профессионального обучения и выпускников общеобразовательной школы после окончания ими 11-го класса, депутаты предложили пересмотреть это положение.

Теперь право на досрочное назначение страховой пенсии получат преподаватели, которые работают со студентами, вне зависимости от возраста обучающихся.