Доля в ООО не мешает ИП применять УСН

Перечень налогоплательщиков, которые не вправе применять УСН, содержится в п. 3 ст. 346.12 НК. ИП, которые приобретают долю в уставном капитале организации, в этот перечень не включены.

И размер приобретаемой доли не имеет значения. Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.04.2024 № 03-11-11/36166.

Таким образом, если ИП приобретает 100% в уставном капитале организации, он не утрачивает право на УСН.

Напомним, нельзя применять УСН организациям, в которых доля участия других организаций составляет более 25%.

То есть, если материнская компания владеет дочерней, она может применять УСН, а вот компания-дочка – не может. К ИП эта норма никакого отношения не имеет.

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