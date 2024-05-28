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ВЭД

Узнайте об особенностях работы с Китаем: вебинар для бухгалтеров в 15:00

Оборот торговли с Китаем увеличивается с каждым днем. Однако тут есть много нюансов по поиску добросовестного поставщика, по поставке, оплате товаров и т.д. Разберитесь, как работать с Китаем.

Китай сейчас является одним из главных поставщиков импортных товаров на российский рынок. Также китайские предприниматели славятся тем, что могут сделать любой товар, любого качества и в любом количестве. Однако, есть много негативных отзывов по работе с Китаем, а также есть сложности в оплате.

Именно поэтому надо подробнее разобраться, как сейчас можно работать с Китаем и какие есть подводные камни. Это можно сделать на вебинаре «ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров». Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

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На вебинаре разберем:

  • Как найти поставщика в Китае.

  • Как найти покупателя в России.

  • Сколько денег нужно для старта.

  • Надо ли учить китайский язык.

  • Как выявить мошенников.

  • С каких товаров можно начать.

  • Как начать без денег.

  • Как правильно составить импортно-экспортный контракт.

  • Как проходить таможни Китая и РФ.

Ждем вас на вебинаре 28 мая в 15:00 мск!

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Узнайте об особенностях работы с Китаем: вебинар для бухгалтеров в 15:00

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