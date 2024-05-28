Когда электронный документ можно учесть для налога на прибыль

Все расходы должны соответствовать общим требованиям: обоснованность, документальная подтвержденность, связь с деятельностью, направленной на получение дохода.

Затраты должны быть подтверждены документами. При этом первичные документы могут быть как бумажными, так и электронными.

Обязательные реквизиты первички установлены законом о бухучете № 402-ФЗ. При этом электронные документы должны быть подписаны электронной подписью.

Если документы – электронные, они должны соответствовать нормам двух законов:

Об этом сообщает Минфин в письме от 10.04.2024 № 03-03-06/1/32849.

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