Ошибки прошлых периодов можно учесть в текущей декларации по налогу на прибыль

Если невозможно определить период совершения ошибок, то перерасчет налоговой базы и суммы налога на прибыль производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки.

Об этом сообщает Минфин в письме от 08.04.2024 № 03-03-06/1/32151.

При этом можно провести перерасчет налоговой базы за текущий период, в котором выявлены ошибки прошлых лет, также и в тех случаях, когда эти ошибки привели к излишней уплате налога.

По сути, ошибки прошлых лет могут уменьшать налог текущего года.

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