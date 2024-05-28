Счетная палата недовольна Минфином из-за условий бюджетного кредитования регионов

В работе Минфина специалисты из Счетной палаты обнаружили недостатки. Аудиторы заметили, что министерство не установило единые подходы при оформлении казначейских займов, которые получают регионы. Это привело к нецелевому расходу бюджетных средств.

Минфин выдавал бюджетные кредиты регионам, чтобы они могли расплатиться с рыночными займами. Полученные деньги местные власти начали тратить на другие цели, поскольку в соглашении не были прописаны ограничения на использование предоставленных средств. Также в договоре не прописаны сроки, когда регионы должны погасить рыночные обязательства за счет федерального бюджета. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет Счетной палаты о долговой нагрузке субъектов РФ.

В 2021 году регионы преждевременно получили не меньше 26 млрд рублей, причем в некоторых случаях местные власти взяли из казны средства за 26 месяцев до момента расчета по рыночным займам.

Счетная палата указала, что Минфин выделяет одинаковые займы регионам, чьи доходы в несколько раз отличаются. Например, Калининградской области с доходом 113 млрд рублей предоставили средства в размере 2,5 млрд, а Курганской области с доходом 47 млрд выделили почти столько же — 2,6 млрд рублей.

В самом министерстве не согласны с выводами Счетной палаты. Представители Минфина заявили, что займы на замещение рыночного долга выдавали по правилам, которые утвердило правительство.

«Списание значительной части долгов регионам — решение обоснованное и своевременное. Если обязательства субъектов неконтролируемо растут, это может привести не только к тяжелым финансовым, но и к социальным последствиям», — сказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

С 2020 по 2022 год регионы получили поддержу из федерального бюджета на сумму 2,8 трлн рублей, из которой на бюджетные кредиты пришлось 1,6 трлн рублей, 254 млрд — на инфраструктурные займы, а 877 млрд — на реструктуризацию обязательств. За этот период общий уровень долговой нагрузки субъектов сократился с 26,7 до 20,5%.