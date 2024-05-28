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Налоговые проверки

Как выявить слабые места компании и не попасть на выездную налоговую проверку

Налоговый аудит позволяет заблаговременно узнать о слабых местах бизнеса, а также устранить или минимизировать риски до начала выездной проверки.

В 2021-2023 годах налоговые органы провели 22 824 выездных налоговых проверки, 97% которых закончились налоговыми доначислениями. Средний чек доначислений по стране для организаций составил 66 млн рублей, для ИП — около 20 млн.

Для минимизации рисков доначисления налогов по результатам выездной налоговой проверки для организаций и ИП компаниям необходимо провести налоговый аудит.

Основная ценность такого аудита — заблаговременное выявление всех слабых мест компании и возможность устранения или минимизации рисков до начала выездной налоговой проверки, что существенно сократит доначисления в ходе самой проверки.

Узнайте больше о том, кому и когда нужно проводить налоговый аудит — приходите на бизнес-завтрак. Он пройдет 29 мая в Москве.

Елена Орлова — налоговый консультант департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО» — поможет новым собственникам компании, руководителям и бухгалтерам разобраться в тонкостях налогового аудита.

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