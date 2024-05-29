Минцифры: 80% госуслуг обрабатывают за несколько часов

На портале Госуслуг планируют сделать диалоговое окно, которое позволит сократить путь пользователя при составлении нужных документов для получения услуг.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что перед ведомством стоит задача ускорить обработку запросов на оказание государственных услуг в режиме онлайн.

По всем нормативных документам срок обработки межведомственных запросов занимает 5 дней, однако фактически 80% заявок обрабатывают максимум за несколько часов. Чтобы и дальше сокращать сроки, Минцифры представило идеальную модель портала Госуслуги. Она будет представлять собой простое диалоговое окно, в котором пользователь задает вопрос, а робот сразу оформляет все нужные документы, находит нужные ссылки и предоставляет результат.

«Я считаю, что это наше будущее. Одно диалоговое окно и в мобильной версии, и на “вебе”. Человек, задавая вопросы, получит быструю навигацию, и робот за него все оформит, отправит и сразу предоставит результат», — сказал Максут Шадаев.

Также министр цифрового развития сообщил, что необходимо сделать отдельный большой Цифровой кодекс — свод всего регулирования, которое касается вопросов цифровизации, развития и использования цифровых технологий, защиты данных. Минцифры уже начали составлять такой документ.