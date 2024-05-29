Минцифры: 80% госуслуг обрабатывают за несколько часов

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что перед ведомством стоит задача ускорить обработку запросов на оказание государственных услуг в режиме онлайн.
По всем нормативных документам срок обработки межведомственных запросов занимает 5 дней, однако фактически 80% заявок обрабатывают максимум за несколько часов. Чтобы и дальше сокращать сроки, Минцифры представило идеальную модель портала Госуслуги. Она будет представлять собой простое диалоговое окно, в котором пользователь задает вопрос, а робот сразу оформляет все нужные документы, находит нужные ссылки и предоставляет результат.
«Я считаю, что это наше будущее. Одно диалоговое окно и в мобильной версии, и на “вебе”. Человек, задавая вопросы, получит быструю навигацию, и робот за него все оформит, отправит и сразу предоставит результат», — сказал Максут Шадаев.
Также министр цифрового развития сообщил, что необходимо сделать отдельный большой Цифровой кодекс — свод всего регулирования, которое касается вопросов цифровизации, развития и использования цифровых технологий, защиты данных. Минцифры уже начали составлять такой документ.
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