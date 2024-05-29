Тинькофф будет возвращать деньги за ошибочные переводы

Банк Тинькофф создал платформу «Тинькофф Возврат», где можно подать заявление об оспаривании покупок, возврате средств, отправленных по ошибке.

Клиенты банка могут вернуть свои средства в мобильном приложении, нажав кнопку «Оспорить». Действие доступно, если покупка превысила 1 000 рублей, а ошибочный перевод был отправлен на сумму свыше 400 рублей. Заявка сформируется автоматически.

«С по­мо­щью Тинь­ко­фф Воз­врата кли­ен­ты воз­вра­ща­ют свои сред­ства в 90% об­ра­ще­ний. В 60% слу­ча­ев день­ги по­сту­па­ют на счет кли­ен­ту до­сроч­но, еще до окон­ча­ния про­це­ду­ры воз­врата», — сказано в сообщении пресс-службы банка.

«Тинькофф Возврат» позволяет вернуть денежные переводы, покупки по QR-коду или СБП, платежи за подписки (в том числе случайные), страховые полисы, мошеннические покупки без предъявления карты. Кроме того, деньги можно вернуть за отмену рейсов, при ошибках во время заказа на маркетплейсах, при задвоении платежей.

Платформа не вернет средства, списанные при потере карты, если клиент заранее не сообщил банку об утрате. Деньги не вернут и в случае, когда человек самостоятельно перевел средства мошенникам, сообщил коды из смс или раскрыл данные карты.