Минпромторг: система маркировки стала информационной базой для проведения проверок

Индикаторы риска, которые передает система маркировки, указывают на возможные нарушения и передают информацию контролирующим органам для начала проверки.

Для риск-ориентированного подхода контролирующих органов к проверкам бизнеса система маркировки стала ключевой информационной базой. Об этом заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.

Роспотребнадзор утвердил более 30 индикаторов риска по 10 товарным группам, Росздравнадзор провел аналогичную работу по лекарствам, а Минфин — по пиву и табаку. Систему прослеживаемости признали эффективным инструментом по противодействию незаконному обороту любой продукции, сказано на сайте Минпромторга.

Индикаторы риска указывают на возможные нарушения обязательных требований. Они «зашиты» в специально созданные компоненты маркировки: «Система управления рисками» и «Система управления нарушениями».

«В случае их срабатывания у инспектора в автоматическом режиме в личном кабинете «загорается флажок». Исчезает вариативность при принятии решения о проверке, содержащая в том числе и коррупционные факторы. Главное – теперь при срабатывании индикатора риска инспектор обязан инициировать проверку», — сказал Заславский.

Сейчас власти проводят интеграцию информсистемы мониторинга со сведениями Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), федеральной государственной информационной системой «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» (ФГИС ЕРКНМ), Единым реестром видов контроля (ЕРВК) и Реестром обязательных требований.