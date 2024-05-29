Альфа-Банк запустил собственную систему электронного документооборота

Корпоративные клиенты Альфа-Банка могут вести свой документооборот как с банком, так и с контрагентами в едином личном кабинете.

Клиенты и сотрудники банка могут создавать документы и отправлять их в интернет-банк или Контур.Диадок. Система автоматически направляет файл в нужный продукт банка.

Разработка позволяет двухсторонне подписывать любые документы между банком и клиентом в интернет-банке. Контрагенты бизнеса также могут направлять документы с квалифицированной электронной подписью.

Это полноценный документооборот между банком, бизнесом и его контрагентами с единой точкой входа. Платформа автоматизировала многие процессы, что упрощает документооборот и экономит время клиентов Альфа-Банка.

«Так или иначе многие процессы по взаимодействию с клиентами касаются документооборота. И он должен быть максимально удобным для всех сторон, не отнимать много времени. Мы проводили аудит около двух месяцев, собирали требования, сложные вопросы. Смотрели, что реализовано уже. В банке много сервисов, довольно сложная архитектура, много различных процессов. Собственная система электронного документооборота – платформенное решение, поддержкой и развитием которого занимается одна команда. Это позволяет нам полностью контролировать качество продукта, а тем сервисам банка, кто в нее интегрирован – иметь доступ ко всем доработкам по расширению функционала», – отметил Дмитрий Витман, руководитель департамента развития бизнеса и инфраструктуры.

Внутренний модуль ЭДО от Альфа-Банка безопасен и включает проверку электронной подписи, доверенности, подлинности документов, антивирус. Все документы сохраняются в электронный архив.