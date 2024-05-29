Налог на прибыль организаций может вырасти до 25%

Минфин откажется от оборотных сборов, курсовых экспортных пошлин, но повысит налог на прибыль компаний с 20% до 25%.

Минфин направил в правительство законопроект с налоговыми изменения, согласно которым налог на прибыль организаций вырастет с 20% до 25%.

Такое решение позволит властям отказаться от оборотных сборов —например, от применения курсовых экспортных пошлин.

Кроме того, планируют ввести федеральный инвестиционный вычет, который будет формироваться из части налога на прибыль, поступающей в федеральный бюджет. Его параметры и требования к получателям будут дополнительно определены правительством.

Минфин также собирается на бессрочной основе продлить возможность применения инвестиционного налогового вычета и режима региональных инвестиционных проектов для организаций, подлежащих включению в реестр.

«Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — сказал глава Минфина Антон Силуанов.

Коэффициент на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) повысят с 1,5 до 2. Это значит, что компании при подсчете расходов будет платить налог с меньшего размера облагаемой прибыли.

Для предприятий обрабатывающей промышленности увеличат меры поддержки, чтобы они могли обновить фонды и основные средства, включенные в список высокотехнологического оборудования. Такие компании смогут относить через амортизацию расходы на их приобретение. Для них также будет действовать коэффициент 2.