Райффайзенбанк прекратит открывать новые накопительные счета

Из-за низкого спроса Райффайзенбанк перестанет с 1 июня открывать новые накопительные счета российским клиентам, а с 10 июня будут недоступны исходящие платежи в долларах.

С 1 июня 2024 года Райффайзенбанк перестанет открывать новые накопительные счета по тарифам «На ежедневный остаток», «К подписке» и «Ключевой».

«Счета, открытые до 1 июня, продолжат действовать как обычно. Рыночные условия существенно изменились, и мы видим устойчивое снижение спроса со стороны клиентов на данный вид продукта», — сказано на сайте банка.

Также с 10 июня 2024 года исходящие платежи в долларах США будут недоступны клиентам Райффайзенбанка.

«Это изменение затрагивает всех клиентов банка. Мы стараемся предупредить вас максимально заранее, учитывая постоянно меняющиеся условия рынка. Все корректно оформленные и отправленные до 16:00 7 июня платежи в долларах будут проводиться с учетом ранее установленных ограничений», — говорится в сообщении банка.

На входящие платежи в долларах и на операции в других иностранных валютах ограничений нет.

В мае 2024 года глава группы Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль объявил о сокращении бизнеса в России. Это нужно, чтобы исполнить предписание Европейского центрального банка.