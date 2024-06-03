Продавцов пива и медовухи предложили внести в единый реестр

Чтобы бороться с нелегальными продажами пивных напитков, профильная ассоциация предложила создать единый реестр розничных продавцов.

Ассоциация производителей пива, солода и напитков предложила Госдуме создать единый реестр розничных продавцов пива, сидра, пуаре и медовухи. Такой формат позволит эффективно бороться с нелегальным сегментом рынка.

Сейчас объем нелегального рынка составляет около 10%. Порядка 80% неучтенного разливного пива продается в «наливайках» — магазинах, обустроенных на первых этажах жилых домов. Об этом пишет RG.RU.

«Наша ассоциация готова вовлекаться в обсуждение с профильными ведомствами этой темы. Также полагаем, что необходимо вовлекать в дискуссию представителей розничного звена, в частности — малого», — сказал исполнительный директор ассоциации Вячеслав Мамонтов.

С 1 апреля 2024 года вступил в силу закон, по которому региональные власти могут запрещать розничную продажу пивных напитков в «наливайках».