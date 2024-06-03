Какие инструменты нужны бухгалтеру для перехода в аналитику 1С

Аналитик 1С в первую очередь должен хорошо разбираться в возможностях разных решений 1С, однако есть и много других инструментов, которые помогут получить конкурентное преимущество и занять вакантную должность.

Базовый инструмент аналитика 1С — это ПО «1С:Аналитика». Здесь вы сможете создавать с нуля дашборды и аналитические диаграммы на основе данных конфигураций 1С, а также сходу редактировать их.

1С позволяет структурировать данные в виде сводных таблиц, различных графиков, диаграмм и т. д. Программа систематизирует большие масштабы информации и помогает сориентироваться в них.

В своей работе аналитики 1С не ограничиваются возможностями ПО 1С и используют сторонние инструменты для анализа и структуризации бизнес-процессов.

Open-source-платформа Camunda Modeler — платформа облегчают работу с моделированием, а благодаря ассортименту встроенных библиотек, она позволяет легко воссоздавать описанные процессы. Figma, Balsamiq Cloud и другие — аналитики 1С зачастую используют их для создания и просмотра пользовательских интерфейсов. Платформа Miro и ее аналоги — для визуализации бизнес-процессов и построения различных интерактивных досок аналитики 1С активно используют платформы для координации командной онлайн-работы в формате интерактивных досок.

На курсе «Аналитик 1С» вы освоите необходимые инструменты для того, чтобы улучшать рабочие процессы с помощью продуктов 1С, узнаете, как использовать их возможности, чтобы автоматизировать учет и управление в компаниях, научитесь рассчитывать налоги в «1С: Бухгалтерия предприятия». Сможете не только создавать системные решения, но и обучать других с ними работать.

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