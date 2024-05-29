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НДФЛ

📈 Сколько НДФЛ удержат с вашей зарплаты в 2025 году: таблица

С 2025 года будет новая шкала для ставок НДФЛ – от 13 до 22%.

Новые ставки смотрите в нашей таблице.

Доход в год, руб.

Доход в месяц, руб.

Ставка НДФЛ

до 2 400 000

до 200 000

13%

от 2 400 000 до 5 000 000

от 200 000 до 416 667

15%

от 5 000 000 до 20 000 000

от 416 667 до 1 666 667

18%

от 20 000 000 до 50 000 000

от 1 666 667 до 4 166 667

20%

свыше 50 000 000

от 4 166 667

22%

Смотрите в нашей таблице, как изменится подоходный налог в 2025 году при разных доходах (без учета вычетов).

Зарплата в месяц

НДФЛ в 2024 году

НДФЛ в 2025 году

Разница

30 000

30 000 х 12 х 13% = 46 800

30 000 х 12 х 13% = 46 800

0

250 000

250 000 х 12 х 13% = 390 000

2 400 000 х 13% + (250 000 х 12 – 2 400 000) х 15% = 402 000

12 000

300 000

300 000 х 12 х 13% = 468 000

2 400 000 х 13% + (300 000 х 12 – 2 400 000) х 15% = 492 000

24 000

500 000

5 000 000 х 13% + (500 000 х 12 – 5 000 000) х 15% = 800 000

2 400 000 х 13% + (5 000 000 – 2 400 000) х 15% + (500 000 х 12 – 5 000 000) х 18% = 882 000

82 000

Таким образом, при зарплате в 30 тыс. рублей ваша налоговая нагрузка не возрастет, а при зарплате в 300 тыс. рублей вы заплатите налог за год на 24 000 рублей больше.

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