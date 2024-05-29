📈 Сколько НДФЛ удержат с вашей зарплаты в 2025 году: таблица

С 2025 года будет новая шкала для ставок НДФЛ – от 13 до 22%.

Новые ставки смотрите в нашей таблице.

Доход в год, руб. Доход в месяц, руб. Ставка НДФЛ до 2 400 000 до 200 000 13% от 2 400 000 до 5 000 000 от 200 000 до 416 667 15% от 5 000 000 до 20 000 000 от 416 667 до 1 666 667 18% от 20 000 000 до 50 000 000 от 1 666 667 до 4 166 667 20% свыше 50 000 000 от 4 166 667 22%

Смотрите в нашей таблице, как изменится подоходный налог в 2025 году при разных доходах (без учета вычетов).

Зарплата в месяц НДФЛ в 2024 году НДФЛ в 2025 году Разница 30 000 30 000 х 12 х 13% = 46 800 30 000 х 12 х 13% = 46 800 0 250 000 250 000 х 12 х 13% = 390 000 2 400 000 х 13% + (250 000 х 12 – 2 400 000) х 15% = 402 000 12 000 300 000 300 000 х 12 х 13% = 468 000 2 400 000 х 13% + (300 000 х 12 – 2 400 000) х 15% = 492 000 24 000 500 000 5 000 000 х 13% + (500 000 х 12 – 5 000 000) х 15% = 800 000 2 400 000 х 13% + (5 000 000 – 2 400 000) х 15% + (500 000 х 12 – 5 000 000) х 18% = 882 000 82 000

Таким образом, при зарплате в 30 тыс. рублей ваша налоговая нагрузка не возрастет, а при зарплате в 300 тыс. рублей вы заплатите налог за год на 24 000 рублей больше.