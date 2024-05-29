📈 Сколько НДФЛ удержат с вашей зарплаты в 2025 году: таблица

Новые ставки смотрите в нашей таблице.
Доход в год, руб.
Доход в месяц, руб.
Ставка НДФЛ
до 2 400 000
до 200 000
13%
от 2 400 000 до 5 000 000
от 200 000 до 416 667
15%
от 5 000 000 до 20 000 000
от 416 667 до 1 666 667
18%
от 20 000 000 до 50 000 000
от 1 666 667 до 4 166 667
20%
свыше 50 000 000
от 4 166 667
22%
Смотрите в нашей таблице, как изменится подоходный налог в 2025 году при разных доходах (без учета вычетов).
Зарплата в месяц
НДФЛ в 2024 году
НДФЛ в 2025 году
Разница
30 000
30 000 х 12 х 13% = 46 800
30 000 х 12 х 13% = 46 800
0
250 000
250 000 х 12 х 13% = 390 000
2 400 000 х 13% + (250 000 х 12 – 2 400 000) х 15% = 402 000
12 000
300 000
300 000 х 12 х 13% = 468 000
2 400 000 х 13% + (300 000 х 12 – 2 400 000) х 15% = 492 000
24 000
500 000
5 000 000 х 13% + (500 000 х 12 – 5 000 000) х 15% = 800 000
2 400 000 х 13% + (5 000 000 – 2 400 000) х 15% + (500 000 х 12 – 5 000 000) х 18% = 882 000
82 000
Таким образом, при зарплате в 30 тыс. рублей ваша налоговая нагрузка не возрастет, а при зарплате в 300 тыс. рублей вы заплатите налог за год на 24 000 рублей больше.
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