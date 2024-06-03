Путин поручил создать цифровую туристическую платформу

На единой цифровой платформе туризма соберут все сведения о гостиницах, кафе, гидах и транспорте. Это позволит сформировать комплексные предложения для туристов с учетом их потребностей.

Президент поручил правительству создать единую цифровую платформу в сфере туризма.

Пользователи получат доступ к информации о гостиницах, заведениях общественного питания, работе экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, а также о транспортно-логистических услугах. Об этом сказано на сайте Кремля.

Участники рынка туристических услуг смогут авторизоваться на платформе, в том числе с применением единой системы идентификации и аутентификации и (или) единой биометрической системы. Это позволит повысить прозрачности и безопасность услуг.

На основе информации, которая будет представлена на платформе, создадут программы для формирования комплексных предложений о путешествиях по запросам пользователей. В разработке платформы будут применяться технологии искусственного интеллекта.

Правительство доложит о выполнении поручений президента до 1 сентября 2024 года.

Ранее мы сообщали, что в НК будет отдельная глава о туристическом налоге.