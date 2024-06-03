Бизнес получит больше льготных кредитов на строительство отелей

Владимир Путин поручил правительству расширить программу льготного кредитования строительства отелей.
«Обеспечить расширение программы льготного кредитования, направленной на реализацию инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристических кластеров, предусмотрев увеличение номерного фонда, создаваемого в рамках этой программы, не менее чем до 59 тыс. номеров», — сказано на сайте Кремля.
Также президент поручить увеличить число посетителей аквапарков, круглогодичных парков развлечений и горнолыжных курортов — не менее чем до 23 млн человек в год.
Недавно мы писали, что Путин поручил создать цифровую туристическую платформу, где пользователи найдут всю информацию о гостиницах, кафе, гидах и транспорте.
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