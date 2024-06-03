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Кредитование

Бизнес получит больше льготных кредитов на строительство отелей

Власти выделят средства бизнесу, чтобы увеличить номерной фонд гостиниц до 59 тысяч.

Владимир Путин поручил правительству расширить программу льготного кредитования строительства отелей.

«Обеспечить расширение программы льготного кредитования, направленной на реализацию инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристических кластеров, предусмотрев увеличение номерного фонда, создаваемого в рамках этой программы, не менее чем до 59 тыс. номеров», — сказано на сайте Кремля.

Также президент поручить увеличить число посетителей аквапарков, круглогодичных парков развлечений и горнолыжных курортов — не менее чем до 23 млн человек в год.

Недавно мы писали, что Путин поручил создать цифровую туристическую платформу, где пользователи найдут всю информацию о гостиницах, кафе, гидах и транспорте.

Василий
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На ежеквартальном митапе, который прошёл в Клерке обмолвился про 7 DDOS атак, которые были в этом квартале. И коллеги поинтересовались вопросом много это или мало. Хочу немного прояснить.

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Кредитование

Бизнес получит больше льготных кредитов на строительство отелей

Власти выделят средства бизнесу, чтобы увеличить номерной фонд гостиниц до 59 тысяч.

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