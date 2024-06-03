Силовики задержали бизнес-тренера Азата Байбурина

Бизнес-коуч давал советы по инвестициям и отражал неправильный баланс на счетах своих клиентов, что привело к хищению больше 25 млн рублей.

Московские правоохранители задержали башкирского бизнес-тренера Азата Байбурина по обвинению в мошенничестве.

«Байбурин совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления деятельности на валютном рынке, последующем трудоустройстве на финансовую биржу и получении высокого дохода благодаря его курсам обучения финансовой грамотности, что не соответствовало действительности», — сказано в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Обвиняемый получал доступ к программам, где отражался баланс потерпевших, и вносил информацию о росте остатка по счету, а затем размещал сведения об «обвале» брокерского счета. Тем самым были похищены денежные средства не менее 29 человек, ущерб превышает 25,6 млн рублей.

Бизнес-тренер находился в розыске на основании решения прокуратуры Юго-Западного административного округа от 19 января 2022 года. Сейчас Байбурина отправили в СИЗО.