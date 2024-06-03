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Налог на прибыль

Гранты на инновационное развитие не будут облагаться налогом на прибыль

Компании, которые получают гранты на инновационное развитие, смогут не учитывать эти доходы при определении базы по налогу на прибыль.

Владимир Путин подписал закон, который освободит от налога на прибыль гранты от институтов инновационного развития в рамках любых госпрограмм.

Пока что при определении базы по налогу на прибыль не учитываются гранты от институтов инновационного развития и других организаций, которые реализуют госпрограммы и проекты за счет субсидий Минцифры.

Теперь при определении налоговой базы по налогу не будут учитывать аналогичные гранты, предоставляемые институтами инновационного развития и другими организациями, которые поддерживают государственные программы и проекты за счет субсидий федеральных органов исполнительной власти.

Закон вступит в силу через месяц после официальной публикации, но не раньше 1-го числа очередного налогового периода по уплате налога на прибыль.

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