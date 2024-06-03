Гранты на инновационное развитие не будут облагаться налогом на прибыль

Владимир Путин подписал закон, который освободит от налога на прибыль гранты от институтов инновационного развития в рамках любых госпрограмм.
Пока что при определении базы по налогу на прибыль не учитываются гранты от институтов инновационного развития и других организаций, которые реализуют госпрограммы и проекты за счет субсидий Минцифры.
Теперь при определении налоговой базы по налогу не будут учитывать аналогичные гранты, предоставляемые институтами инновационного развития и другими организациями, которые поддерживают государственные программы и проекты за счет субсидий федеральных органов исполнительной власти.
Закон вступит в силу через месяц после официальной публикации, но не раньше 1-го числа очередного налогового периода по уплате налога на прибыль.
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