НДФЛ иностранного работника можно уменьшить на его авансовый платеж по патенту

При расчете зарплаты патентных иностранцев учитывают фиксированный авансовый платеж по НДФЛ который они оплатили. Для этого нужны документы.

Во-первых, из налоговой инспекции надо получить уведомление о подтверждении права на уменьшение НДФЛ.

Во-вторых, сотрудник должен написать заявление и приложить документы, подтверждающие уплату фиксированных авансовых платежей.

Уменьшение исчисленной суммы НДФЛ производится в течение года только у одного налогового агента.

После получения уведомления работодатель пересчитывает НДФЛ и на основании заявления возвращает переплату.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.04.2024 № 03-04-05/29718.

Подробнее правила расчета и уплаты налогов за иностранных сотрудников, нормы составления уведомлений по ЕНП на НДФЛ — разбираем на курсе «Бухгалтер по зарплате».

Вы научитесь рассчитывать пособия, командировочные и компенсации работникам, без ошибок заполнять отчетность, сможете составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять сотрудников, вести кадровый учет — получите дополнительные навыки для карьерного роста.

Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене за 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.