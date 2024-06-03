Если автомобиль недолго был на учете, за него не надо платить транспортный налог

Регистрация авто в ГИБДД после 15 числа одного месяца и снятие с учета до 15 числа другого месяца дает право не платить транспортный налог.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.04.2024 № 03-05-06-04/39012.

Если регистрация авто была до 15-го числа включительно или снятие авто с учета было после 15-го числа, за полный месяц принимается месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства.

Если регистрация авто была после 15-го числа или снятие с учета, было до 15-го числа, месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства не учитывается при расчете налога.

Таким образом, при регистрации авто 10.02.2024 и снятия с учета 15.02.2024 транспортный налог начислять не надо.

О том, как вести налоговый учет по правилам 2024 года, рассчитывать и уплачивать налоги в срок, рассказываем на курсе «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене за 15 900 рублей вместо 32 890 рублей!

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.