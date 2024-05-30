Из-за начала сезона отпусков россияне начали активно скупать доллары

Интерес к валюте вырос в преддверии сезона отпусков, на спрос также повлияло укрепление рубля.

Интерес к иностранной валюте у россиян традиционно вырос в начале сезона отпусков. Сейчас банк предлагает к выкупу иностранных 18 валют, на этой неделе в продаже появились таиландские баты. Но американский доллар по-прежнему занимает лидирующую позицию среди всех валют.

«Спрос на наличные экзотические валюты со стороны туристов пока незначителен — доллар по-прежнему можно обменять в любой стране», — заявил зампредправления СДМ-банка Эдуард Лушин.

По итогам первого квартала прирост объема иностранной валюты в наличном виде на руках у населения составил 56,6 млрд рублей. По данным ЦБ на 1 апреля, в рублевом эквиваленте у граждан на руках было почти 9 трлн рублей наличной валюты — в 1,7 раза меньше, чем наличных рублей.