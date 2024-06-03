В России 77% компаний МСП стали больше платить сотрудникам

В основном бизнес повысил оклады линейным специалистам и руководителям отделов. Доходы выросли, в том числе и у бухгалтеров.

Большинство российских компаний малого и среднего бизнеса с начала 2024 года увеличили расходы на оплату труда сотрудников.

Согласно результатам исследования, с начала 2024 года в большинстве компаний малого и среднего бизнеса доходы увеличились у линейных специалистов (81%), у руководителей отделов (47%) и топ-менеджмента (23%), следует из исследования Русской школы сервиса учета финансов «ПланФакт» (есть в распоряжении редакции «Клерк»).

В основном, доходы выросли у специалистов из таких отраслей, как: производство, продажи и торговля, административный персонал, IT, маркетинг, реклама, PR, финансы, бухгалтерия, логистика и снабжение, кадры и HR.

Общее увеличение зарплатного фонда в целом можно связать с ростом инфляции и повышением стоимости повседневных товаров и услуг. Кроме этого работодатели вынуждены повышать зарплаты из-за дефицита кадров.