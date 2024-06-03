Компания на УСН уменьшает налог на взносы по мере их уплаты

По взносам за сотрудников все по-старому. Их можно отразить в строках 140 – 143 декларации по УСН для уменьшения налога только по мере их уплаты.
Это касается как ИП с сотрудниками, так и организаций.
Таким образом, если компания на УСН «доходы» в 2023 году уплатила страховые взносы за 2022 год, она может уменьшить на них налог за 2023 год, поясняет эксперт «Клерка».
Таблица для ИП и ООО по уменьшению налога на взносы за 2023 год – здесь.
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