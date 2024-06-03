Компания на УСН уменьшает налог на взносы по мере их уплаты

Новые правила по учету взносов при расчете налога по УСН «доходы» независимо от факта их уплаты касаются только фиксированных взносов ИП.

По взносам за сотрудников все по-старому. Их можно отразить в строках 140 – 143 декларации по УСН для уменьшения налога только по мере их уплаты.

Это касается как ИП с сотрудниками, так и организаций.

Таким образом, если компания на УСН «доходы» в 2023 году уплатила страховые взносы за 2022 год, она может уменьшить на них налог за 2023 год, поясняет эксперт «Клерка».

Таблица для ИП и ООО по уменьшению налога на взносы за 2023 год – здесь.

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