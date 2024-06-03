₽ Заказать рекламу
УСН

Компания на УСН уменьшает налог на взносы по мере их уплаты

Новые правила по учету взносов при расчете налога по УСН «доходы» независимо от факта их уплаты касаются только фиксированных взносов ИП.

По взносам за сотрудников все по-старому. Их можно отразить в строках 140 – 143 декларации по УСН для уменьшения налога только по мере их уплаты.

Это касается как ИП с сотрудниками, так и организаций.

Таким образом, если компания на УСН «доходы» в 2023 году уплатила страховые взносы за 2022 год, она может уменьшить на них налог за 2023 год, поясняет эксперт «Клерка».

Таблица для ИП и ООО по уменьшению налога на взносы за 2023 год – здесь.

Научитесь правильно рассчитывать взносы, составлять декларацию на УСН без ошибок на курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

Вы узнаете, как вести налоговый учет для компаний и ИП на УСН, разберетесь во всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене за 7 600 рублей вместо 28 600 рублей!

Старт нового потока — 1 июня. Успейте записаться!

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Начать дискуссию

Маркетплейсы

ФАС выявила сговор продавцов наушников на маркетплейсах

ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах. Продавцы общались в чате мессенджера, писали негативные комментарии конкурентам и заказывали наушники «в никуда».

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Самозанятые

ФНС дала фрилансерам три варианта налогообложения их доходов

Налоговики призывают фрилансеров легализовать свою деятельность и прозрачно уплачивать свои налоги, чтобы работать без риска и избежать штрафов.

2
Зарплата

Цифра дня. Про повышение зарплаты

Большинство компаний малого и среднего бизнеса с начала 2024 года увеличило расходы на оплату труда сотрудников.

Цифра дня. Про повышение зарплаты

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Банки

У ЦБ будет новое запретительное право

Если банки с универсальной лицензий допустят нарушения при уведомлении ЦБ о получении долей в иностранной организации, регулятор обяжет их продать акции, а также закрыть офисы за границей.

Трудовые отношения

Власти предлагают перевести беременных и мам с маленькими детьми на удаленку

Власти хотят стимулировать компании к переводу беременных и матерей с малолетними детьми на удаленку. Такие рекомендации готовит Минтруд.

1
Пользователи интернета

Минцифры хочет ввести на Госуслугах принцип одного диалогового окна: что это и зачем

На портале Госуслуг планируют сделать диалоговое окно, которое позволит сократить путь пользователя при составлении нужных документов для получения услуг.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
LANIT Document Management
Трудовые отношения

5 уроков из судебной практики: как избежать трудовых споров с помощью КЭДО

Переход на электронный кадровый документооборот помогает компаниям сократить расходы и повысить эффективность, а иногда — еще и спасает от возможного судебного разбирательства. Мы изучили пять трудовых споров и прикинули, как бы все произошло, если бы у работодателя была система КЭДО.

5 уроков из судебной практики: как избежать трудовых споров с помощью КЭДО
УСН

Компания на УСН уменьшает налог на взносы по мере их уплаты

Новые правила по учету взносов при расчете налога по УСН «доходы» независимо от факта их уплаты касаются только фиксированных взносов ИП.

Проверки ККТ

💌 Ждите письмо из ФНС о нарушениях по ККТ

ФНС запустила автоматическую рассылку по ТКС и через личный кабинет информационных писем с информацией о возможных рисках нарушения порядка применения ККТ.

Банки

Тинькофф ввел механизм возврата ошибочных переводов

Клиенты банка Тинькофф смогут подать заявку на возврат денег, отправленных по ошибке.

Клерк
ВЭД

Шпаргалка для бухгалтера: как проводить операции по импорту

Какие оформлять документы, в каком порядке уплачивать НДС, как рассчитать налоговую базу и отчитаться перед ФНС.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Моё дело
НДС

Как экспортёрам подтверждать нулевую ставку НДС: изменения с 1 июля 2024 года

С начала 2024 года экспортёрам упростили процедуру подтверждения нулевой ставки НДС. А с 1 июля 2024 года они будут формировать и направлять электронные реестры по новым правилам. Рассказываем об этих и других изменениях Налогового кодекса.

Как экспортёрам подтверждать нулевую ставку НДС: изменения с 1 июля 2024 года

Разборы законов

1 303
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Ведение бизнеса

Кабмин: малый и средний бизнес «успешно преодолел последствия санкционных шоков»

Заместитель председателя правительства Александр Новак заметил, что в 2024 году сохраняется тенденция к росту численности МСП.

5
Борис Мальцев
Кадры

У Клерка новый CEO

Мы усиливаем систему управлением компании.

У Клерка новый CEO
9
ТРИО

ERP бюджетирование: возможности применения

Блок «Бюджетирование» в 1С:ERP предназначен для комплексного планирования, контроля и анализа финансовых потоков внутри организации.

ERP бюджетирование: возможности применения
ПланФикс
Бухгалтерский аутсорсинг

Чек-лист для бухгалтерской компании: как устанавливать цены на услуги, чтобы не прогореть

Один из главных вопросов у бухгалтерской фирмы — как установить цены на свои услуги. Он актуален не только для новой компании, но и для тех, кто работает уже давно. Инфляция «съедает» прибыль, конкурентов становится больше, а требования клиентов — выше. Поэтому важно установить обоснованные цены, которые не отпугнут заказчиков и принесут прибыль самой фирме.

Чек-лист для бухгалтерской компании: как устанавливать цены на услуги, чтобы не прогореть
Трудовое право

Несовершеннолетним студентам дали больше трудовых прав

Студентам разрешат работать в выходные и праздники. Сейчас для сотрудников младше 18 лет действует запрет на работу по выходным (кроме творческих работников).

Подпислон
ЭДО

Электронный документооборот в посуточной аренде. Зачем нужен? Как организовать

Используя электронный документооборот, можно удобно и дистанционно провести сделку по посуточной сдаче объекта недвижимости, подписав договор и акт передачи объекта с помощью кода из СМС-сообщения. Реализовать такую задачу можно с помощью сервиса «Подпислон», который работает на базе Простой электронной подписи (ПЭП). При этом арендаторам не нужно отдельно получать электронную подпись на токене. Все происходит в пару кликов.

Электронный документооборот в посуточной аренде. Зачем нужен? Как организовать

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Клерк
Обучение для бухгалтеров

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Старт обучения уже 1 июня!

Глоток зимнего воздуха летом! Набираем первый летний поток-2024 по новогодним ценам с максимальными скидками. Начало обучения 1 июня. Скорее записывайтесь, чтобы за лето повысить квалификацию и выйти на новый уровень знаний!

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Старт обучения уже 1 июня!
2

Интересные материалы

Обучение для бухгалтеров

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Старт обучения уже 1 июня!

Глоток зимнего воздуха летом! Набираем первый летний поток-2024 по новогодним ценам с максимальными скидками. Начало обучения 1 июня. Скорее записывайтесь, чтобы за лето повысить квалификацию и выйти на новый уровень знаний!