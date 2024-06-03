Кабмин принял законопроект Минфина с изменениями в налоговую систему

Правительство принимает введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ и другие предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы.

30 мая 2024 года на заседании правительства одобрили пакет законопроектов, который подготовил Минфин для изменения налоговой системы. Поправки будут внесены в Бюджетный, Налоговый кодексы и в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

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В стране начнет действовать прогрессивная шкала НДФЛ, которая состоит из пяти ступеней:

13% — при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

15% — для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год). В Госдуме ранее рекомендовали установить 15-процентный НДФЛ для доходов выше 150 тыс. руб. в месяц;

18% — для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);

20% — для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);

22% — при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.