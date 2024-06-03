Участники финансового рынка ждут, что ЦБ повысит ключевую ставку до 17%

Больше половины экономистов уверены, что Центробанк продолжит жесткую денежно-кредитную политику и 7 июня поднимет ключевую ставку.

7 июня состоится заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке. Больше половины участников финансового рынка ожидают, что ее повысят до 17%. Пока что ставка с 18 декабря 2023 года держится на уровне 16% годовых.

Из 21 опрошенного эксперта 9 представителей банков, брокеров и финансовых компаний уверены, что ЦБ сохранит ключевую ставку. Семеро считают, что равную вероятность имеют сразу два варианта: как увеличение, так и сохранение этого показателя. Об этом пишут «Известия».

«Говорить о замедлении инфляции не приходится, поэтому вероятность повышения ключевой ставки на заседании 7 июня существенно возрастает», — сказала аналитик «Цифра брокер» Наталья Пырьева.

Сейчас инфляция в два раза превышает целевое значение ЦБ в 4%. На прошлом заседании регулятор рассматривал альтернативный сценарий — повысить ставку до 17%.

Этих заявлений было достаточно, чтобы банки создали вклады под 17,5% годовых. Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко считает, что в этот раз регулятор может обойтись и без повышения ключевой ставки.

В «БКС Мир Инвестиций» отметили, что в любом случае ЦБ продолжит вести жесткую денежно-кредитную политику и может летом повысить ключевую ставку сразу до 18%.