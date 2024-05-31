Налоговые вычеты на второго ребенка и третьего ребенка вырастут в два раза

Максимальную сумму стандартного налогового вычета для семей с двумя детьми увеличат до 2,8 тысяч рублей, а родители трех детей получат вычет до 6 тысяч рублей.

Глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства об изменениях в налоговое законодательство сообщил о повышении налоговых вычетов на второго и третьего ребенка.

Родители двух детей смогут получить до 2,8 тыс. рублей, тогда как сейчас максимальная сумма вычета ограничена 1,4 тыс. рублей. Семьи с тремя детьми имеют право на стандартный вычет НДФЛ до 6 тыс. рублей вместо действующих 3 тыс. рублей.

«Дополнительно повышаются стандартные вычеты по налогу на доходы физических лиц на второго и третьего ребенка – с 1 400 до 2 800 рублей и с 3 тыс. до 6 тыс. рублей соответственно, с одновременным увеличением до 450 тыс. рублей совокупного дохода, до достижения которого эти вычеты будут применяться», — заявил Антон Силуанов.

Кроме того, семьи с двумя и более детьми могут воспользоваться «налоговым кешбэком», который снизит фактическую ставку НДФЛ с 13% до 6%.

Для тех, кто сдает нормативы ГТО и проходит диспансеризацию, предложат налоговый вычет в размере 6 тыс. рублей в год.