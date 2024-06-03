Когда с матвыгоды по займу сотруднику не надо удерживать НДФЛ

В общем случае матвыгода в виде экономии на процентах при получении займа от своего работодателя облагается НДФЛ. При этом работодатель – налоговый агент и должен удержать налог из зарплаты сотрудника.

Но есть исключение – это материальная выгода от экономии на процентах по займам, предоставленным на строительство или покупку жилья.

Но чтобы не начислять сотруднику НДФЛ за такой заем, должно соблюдаться условие: у сотрудника должно быть право на получение имущественного вычета. И это право должно быть подтверждено – из ИФНС надо получить соответствующее уведомление.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.04.2024 № 03-04-05/30241.

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