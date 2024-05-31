Депутаты хотят полностью запретить продажу вейпов

В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов — электронных средств доставки никотина.

«В целях народосбережения полагаем необходимым установить на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов. Хотя такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны», — сказано в пояснительной записке.

По данным Минфина, на 1 января 2023 года поступления акцизов на указанные товары составили 6,4 млрд рублей.

Сейчас в стране около 4 млн человек используют электронные сигареты. В начале 2023 года в 10 раз выросло число подростков, которые покупают вейпы. Продажу электронных средств доставки никотина уже запретили в 32 странах, а 79 государств ввели запрет на курение вейпов в общественных местах, а также запретили рекламу таких устройств.

Кабмин ознакомился с законопроектом и попросил его концептуально переработать, поскольку запрет приведет к росту нелегального оборота вейпов.