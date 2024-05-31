«Проверь свой бизнес на дробление»: такой сервис предложили создать ФНС

Колозина отметила, что сам налогоплательщик не может оценить налоговые риски — есть дробление или нет. Поэтому анонимный сервис очень помог бы.
Вадим Зарипов, руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ LEGA, обозначил проблемы, связанные с дроблением бизнеса:
не ясно, как компании самой определить, что имеет место дробление;
неопределенность понятия «дробление»;
первые решения налоговых по дроблению будут не ранее 2027 года. И все они чисто на усмотрение ситуации налоговиками.
Зарипов сказал, что четких критериев дробления НЕ БУДЕТ, только оценочные. А четкие — это утопия. То есть их невозможно все сформулировать и перечислить в законе.
Организаторами заявлено, что основные предложения будут направлены на рассмотрение в комитет Госдумы, в Администрацию Президента, а также профильные министерства и ведомства.
Ранее мы писали, что после налоговой реформы будет еще больше оснований дробить бизнес, считают эксперты.
Все новости на «Клерке» по налоговой реформе тут.
Комментарии1
А для доступа к "анонимному" сервису необходимо будет использовать учётную запись от ГосУслуг - чтобы у ФНС сразу после "анонимно" проверки лампочка загорелась, что к ним надо в выездной срочно