«Проверь свой бизнес на дробление»: такой сервис предложили создать ФНС

Налоговый консультант Ольга Колозина на обсуждениях в ТПП 30 мая налоговых реформ Минфина с 2025 года заявила, что ФНС хорошо было бы создать сервис самопроверки на дробление. «Клерк» присутствовал на мероприятии.

Колозина отметила, что сам налогоплательщик не может оценить налоговые риски — есть дробление или нет. Поэтому анонимный сервис очень помог бы.

Вадим Зарипов, руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ LEGA, обозначил проблемы, связанные с дроблением бизнеса:

не ясно, как компании самой определить, что имеет место дробление;

неопределенность понятия «дробление»;

первые решения налоговых по дроблению будут не ранее 2027 года. И все они чисто на усмотрение ситуации налоговиками.

Зарипов сказал, что четких критериев дробления НЕ БУДЕТ, только оценочные. А четкие — это утопия. То есть их невозможно все сформулировать и перечислить в законе.

Организаторами заявлено, что основные предложения будут направлены на рассмотрение в комитет Госдумы, в Администрацию Президента, а также профильные министерства и ведомства.

Ранее мы писали, что после налоговой реформы будет еще больше оснований дробить бизнес, считают эксперты.

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