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Дробление бизнеса

✂ После налоговой реформы будет еще больше оснований дробить бизнес, считают эксперты

Многие эксперты и представители бизнеса на обсуждениях налоговых реформ в ТПП 30 мая предположили, что после изменений в НК по УСН с 2025 года дробить бизнес будут даже чаще, чем сейчас. «Клерк» принял участие в мероприятии.

Про обсуждения налоговых реформ в Торгово-промышленной палате мы говорили здесь.

Прозвучало мнение: чтобы не платить НДС, кто сейчас на упрощенке с 2025 года «вдруг чудесным образом» окажутся с доходами 59,9 млн.

Отмечено, что порог в 60 млн дохода взят по аналогии с АУСН, но это не очень соответствует критериям микробизнеса. У них лимит по доходам для попадания в эту категорию — до 120 млн.

Вадим Зарипов, руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ LEGA, предложил начинать со ставки 1% НДС для УСН. И она должна повышаться плавно — тогда не будет предпосылок для дробления, если заработали 61 млн и более. Иначе будет 4 уровня для дробления (от 60 млн и т. д.). То есть реформа может наоборот — «усилить мотивацию к дроблению».

«У нас действующее налоговое законодательство стимулирует нарушать его», — заявил Зарипов.

Также он предложил разрешить на УСН 1 раз в год выбирать - платить НДС или нет. По аналогии, как сейчас на ЕСХН.

Четвертый слева — Вадим Зарипов

Вот еще интересная цитата Зарипова: «введение НДС для УСН — это порог для привыкания упрощенцев к ОСНО». Он обозначил проблемы:

  • не ясно, как компании определить, что имеет место дробление;

  • неопределенность понятия «дробление»;

  • первые решения налоговых по дроблению дробления будут не ранее 2027 года.

Представитель ЛДПР сказал, что будет «мельчание дробления».

Инна Смирнова, гендиректор, Центра Защиты Бизнеса Ирины Смирновой (ООО «Ваш Бухгалтер») заключила, что бизнес будет вынужден продолжать дробиться, так как сделали предпосылки для нового дробления. При этом предприниматели позитивно смотрят на обеление бизнеса.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей во Владимирской области Алла Матюшкина предложила вместо введения НДС с дохода на УСН от 60 млн, увеличить для упрощенцев минимальный налог.

Все новости на «Клерке» по налоговой реформе тут.

Налоговый консультант Ольга Колозина тоже ждет обратный эффект от реформы — будут дробиться еще больше.

Александр Усов, гендиректор ООО «Альянс Партнерс Групп», член экспертного совета при ФНС заметил, что «Минфин срисовал НДС для упрощенцев с Китая».

Что упрощенцы будут платить НДС, мы сообщали здесь.

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Комментарии

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  • polina77

    Конечно будут дробить еще больше, кому интересна упрощенка с НДС...

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✂ После налоговой реформы будет еще больше оснований дробить бизнес, считают эксперты

Многие эксперты и представители бизнеса на обсуждениях налоговых реформ в ТПП 30 мая предположили, что после изменений в НК по УСН с 2025 года дробить бизнес будут даже чаще, чем сейчас. «Клерк» принял участие в мероприятии.

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